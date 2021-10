Ue su provocazioni Polonia: "Da noi non c'è posto per retorica guerra"

Ansa

"L'Unione europea è un progetto che ha contribuito a stabilire una pace duratura tra i suoi Stati membri. Non c'è posto per la retorica di guerra nelle relazioni tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e le istituzioni". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in replica alle dichiarazioni del premier polacco, Mateusz Morawiecki, il quale si è detto pronto a "difendersi da un ipotetico attacco della Ue".