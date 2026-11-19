L'Unione europea ha rinviato al 2029 l'applicazione della normativa che punta a ridurre le emissioni di metano legate alle importazioni di idrocarburi. La decisione è stata concordata dai negoziatori europei al termine delle trattative proseguite durante la notte, come riferito in una nota diffusa a Bruxelles il 19 novembre. Le nuove disposizioni, la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il 2027, prevedono che le aziende importatrici di idrocarburi siano tenute a monitorare e dichiarare le emissioni di metano associate alle proprie forniture.