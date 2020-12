Ue: "Probabile primi europei vaccinati al Covid prima di Natale"

Ansa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia una probabile accelerazione al processo di autorizzazione del vaccino Covid. "Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid 19. Accolgo le novità dell'Ema che anticipano l'incontro per discutere del vaccino Pfizer-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020", ha scritto su Twitter.