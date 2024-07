Ue, Patrioti per l'Europa diventa il terzo gruppo all'Europarlamento | Tra i vicepresidenti c'è Vannacci

I Patrioti per l'Europa rappresentano una speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che tengono alla loro identità, alla loro sovranità e alla loro libertà. Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e riorientare le politiche al servizio delle nostre nazioni e dei nostri popoli", ha dichiarato Jordan Bardella.