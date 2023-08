Ue: ok alla commercializzazione del vaccino anti-bronchiolite

La Commissione Ue ha autorizzato la commercializzazione del primo vaccino per le donne incinte destinato a proteggere i neonati dalla bronchiolite, un'infezione delle vie respiratorie che può avere conseguenze gravi sui più fragili.

Il vaccino, rivolto anche agli over 60, era stato approvato a luglio dall'Agenzia Europea per i Medicinali e il 21 agosto aveva anche ricevuto l'ok della Fda negli Stati Uniti. Le case farmaceutiche sono pronte a lanciarlo in autunno, prima del periodo epidemico.