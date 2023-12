Dall'Ue via libera a sostegno finanziario da 150 milioni alla Tunisia

L'Unione europea e la Tunisia concordano un programma da 150 milioni di euro per sostenere il Paese nordafricano.

L'obiettivo è quello di supportare gli sforzi del governo tunisino per rilanciare l'economia, in particolare migliorando la gestione delle finanze pubbliche e il clima per le imprese e gli investimenti. Lo annuncia la Commissione Ue, spiegando che tale sostegno finanziario europeo fa parte del "Memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale" firmato a Tunisi il 16 luglio 2023.