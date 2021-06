Ue: ok a 800 mln di aiuti a imprese italiane in difficoltà

La Commissione Ue ha approvato il regime italiano da 800 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus che operano in Italia nell'ambito dei "contratti di sviluppo", gestiti da Invitalia, per l'attuazione di progetti prioritari. Il regime "garantirà liquidità alle imprese colpite e sosterrà attività di ricerca e prodotti di cui vi è estrema necessità per far fronte alla pandemia", spiegano a Bruxelles.