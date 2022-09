Ue: nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, c'è anche price cap sul petrolio

La Commissione europea ha incluso il 'price cap' al petrolio nella sua proposta agli Stati membri per il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia.

"Mosca deve pagare per questa ulteriore escalation" alla guerra in Ucraina, ha affermato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando l'ottavo pacchetto di sanzioni. Von der Leyen ha poi ribadito che l'Ue "non accetterà mai" l'esito dei "falsi" referendum organizzati dal Cremlino nel Donbass.