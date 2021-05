Ue: "No quarantena per vaccinati e per i minori in viaggio con loro"

A chi ha il Certificato digitale Covid Ue non devono essere richieste misure aggiuntive, specialmente a chi è completamente vaccinato, indipendentemente da dove proviene e dove va. Lo ha annunciato il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders. "Per garantire l'unità familiare, i minori che viaggiano con i genitori dovrebbero essere esentati dalla quarantena quando i genitori non devono sottoporsi a quarantena".