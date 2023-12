Energia, Ue: all'inizio del 2024 alleanza sui mini reattori nucleari

La Commissione Ue sta pianificando di "creare un'alleanza industriale per i mini reattori nucleari modulari all'inizio del prossimo anno".

Lo ha detto la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, arrivando al Consiglio Energia. "Crediamo che i piccoli reattori modulari possano svolgere un ruolo e aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici del 2040. Per consentire questo sviluppo e avere i più alti standard di sicurezza, dobbiamo stabilire regole per i Paesi membri ma anche andare incontro alla nostra industria", ha sottolineato.