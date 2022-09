Ue: "Le sanzioni contro la Russia funzionano, Pil crollerà dell'11%"

"Le nostre sanzioni contro la Russia funzionano, il Pil crollerà del 11%, un crollo maggiore di quello prodotto durante il crollo dell'Urss".

Così il direttore esecutivo del Servizio esterno dell'Ue, Luc Pierre Devigne, durante la sua audizione alla commissione Esteri dell'Eurocamera. Per Devigne "inoltre Mosca è sempre più isolata, partner come Cina e India hanno espresso le loro preoccupazioni per l'intervento militare. Riteniamo perciò che la strada scelta dall'Ue funzioni e che dobbiamo essere ancora più risoluti, non è questo il momento di cedere".