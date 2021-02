Ue, Gentiloni: riduzione debito? Discorso non ora ma è all'orizzonte

La discussione sulla riduzione del debito pubblico non si farà "adesso, perché all'economia serve certezza, ma è all'orizzonte". Così il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando a Bruxelles. "Dobbiamo parlare delle nostre regole di bilancio, di come far sì che rafforzino la nostra capacità di investimento e si accordino alla necessità di una riduzione drastica, ma al contempo seria del debito nei prossimi anni", ha aggiunto.