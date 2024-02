Protesta dei trattori, l'Ue esclude l'agricoltura dal nuovo target sul clima | Meloni: un successo anche italiano il ritiro della norma sui pesticidi

Nella comunicazione presentata, Bruxelles raccomanda un taglio delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il possibile sforzo di riduzione del 30% rispetto al 2015, richiesto al settore agricolo nella prima bozza del documento circolata nelle scorse settimane, è invece stato cancellato. L'agricoltura, si legge nel testo, "svolge un ruolo nella transizione" green, contribuendo "al contempo alla sovranità alimentare europea". Meloni : è anche italiana la vittoria in Ue sui pesticidi .

La Commissione europea fissa il suo nuovo obiettivo climatico al 2040 , stralciando ogni riferimento numerico per l' agricoltura .

Tgcom24

Leggi Anche Trattori in rivolta in Italia e in Europa, cosa vogliono gli agricoltori e perché protestano

Meloni: vittoria in Ue sui pesticidi è anche italiana Dopo l'annuncio del ritiro del regolamento sui pesticidi ad opera di Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni sottolinea che si tratta di "una vittoria anche italiana". E chiarisce: "Fin dal suo insediamento, infatti, il governo italiano, sta lavorando in Europa, con grande concretezza e buon senso, per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione".

Clima e obiettivi Ue Quanto agli step fissati per fermare i cambiamenti climatici, l'obiettivo intermedio Ue al 2040, necessario a tenere fede all'impegno di diventare il primo continente a raggiungere la neutralità climatica nel 2050, viene indicato in una comunicazione che, dopo le europee, dovrà essere seguita da proposte legislative elaborate dalla nuova Commissione europea. Il target del 90%, sottolinea l'esecutivo Ue, è in linea con il parere del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e gli impegni assunti dall'Ue nell'ambito dell'accordo di Parigi, continuando a mantenere la stessa traiettoria di riduzione registrata nel decennio 2020-30.

Ue: rafforzare l'indipendenza energetica dall'import dei fossili Il punto di partenza per assicurare il taglio del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è la riduzione delle stesse del 55% entro il 2030, obiettivo già fissato nella storica legge Ue sul clima adottata nel 2021. Con il nuovo target al 2040, Bruxelles intende aumentare la resilienza contro le crisi future e rafforzare l'indipendenza energetica dalle importazioni di combustibili fossili, che rappresentavano oltre il 4% del Pil nel 2022. A seguito di una valutazione d'impatto, la Commissione europea prevede che il settore energetico raggiungerà la totale decarbonizzazione poco dopo il 2040, puntando su energie rinnovabili, nucleare, efficienza energetica, stoccaggio e cattura del carbonio, geotermico e idroelettrico. Un importante vantaggio di questi sforzi, si sottolinea, è una minore dipendenza dai combustibili fossili grazie a un calo dell'80% del loro consumo per energia dal 2021 al 2040.