Ue, Corte: AstraZeneca consegni 80,2 milioni di dosi entro settembre

Afp

AstraZeneca accoglie la "sentenza del Tribunale di primo grado di Bruxelles", che dispone "la consegna di 80,2 milioni di dosi entro il 27/9". Così si legge in una nota dell'azienda dopo la decisione del giudice in seguito alla richiesta della Commissione Ue di "120 mln di dosi entro giugno e un totale di 300 mln entro settembre". Respinte le altre richieste Ue che, dice la Corte, "non ha esclusività o diritto di priorità sulle altre parti contraenti".