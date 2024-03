Ue: azioni per il clima proseguano, ma considerare rischi per competitività

"Dal mio punto di vista, non c'è alternativa a continuare l'azione per il clima".

Lo ha sottolineato il commissario europeo per l'azione climatica, Wopke Hoekstra, in merito alle proteste degli agricoltori che hanno agitato varie capitali europee, spingendo l'esecutivo ad adottare misure di compensazione. "Ciò che è importante, però, è assicurarsi di prendere in considerazione tanto le preoccupazioni degli europei sul cambiamento climatico quanto" quelle sui rischi per la "competitività e su come questo influisce sulle loro vite", ha aggiunto.