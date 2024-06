Ue, chi è Ursula von der Leyen: la prima donna presidente della Commissione europea, pronta per il secondo mandato consecutivo

von der Leyen si è impegnata a guidare la realizzazione del "Green New Deal", con l'obiettivo di rendere l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Il 1º gennaio 2021, la Commissione europea ha introdotto il divieto di esportazione dei rifiuti di plastica non riciclabili verso gli Stati che non fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).