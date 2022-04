Ucraina, Zelensky: obiettivo aggressione Russia è tutta l'Europa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'aggressione della Russia non è stata mai limitata soltanto all'Ucraina ma è diretta a tutta l'Europa.

L'uso della forza da parte di Mosca "è una catastrofe che colpirà tutti inevitabilmente". L'Ucraina è pronta per una "dura battaglia" perché "crediamo in questa lotta e nella nostra vittoria", ha aggiunto. "Siamo pronti a lottare e nello stesso tempo cercare strade diplomatiche per mettere fine a questa guerra".