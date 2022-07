Ucraina, Zelensky: "Mosca non vuole terminare la guerra"

"La Russia ha iniziato una guerra e non vuole finirla, mentre l'Ucraina difende la propria terra".

Lo scrive su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa è una guerra in Ucraina che la Russia ha iniziato - si legge nel post -, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L'Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L'Ucraina sta combattendo per la pace".