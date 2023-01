Ucraina, Zelensky: "Meloni verrà presto a Kiev, è molto concreta"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che Giorgia Meloni "verrà presto a Kiev.

Non posso comunicare la data, ma presto. La aspettiamo molto". "Ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto - ha aggiunto Zelensky in un'intervista a Porta a Porta -. Mi è assolutamente chiara la sua retorica. Vedo Giorgia Meloni filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è pro-Italia, sostiene l'Ucraina e sostiene i valori comuni".