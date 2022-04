Ucraina, Zelensky: "La Russia sta commettendo un genocidio"

"La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio.

Non uccidono soldati, uccidono civili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn. "Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno", ha detto ancora Zelensky.