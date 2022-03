Ucraina, Zelensky: "L'Europa non ci fornisce abbastanza armi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si appella all'Europa affinché fornisca più armi a Kiev.

"Quelle che gli alleati occidentali ci danno in una settimana ci bastano per 20 ore - ha affermato in collegamento con i leader dei paesi nordici e baltici-, per questo siamo costretti a riutilizzare gli equipaggiamenti sottratti ai russi. Aiutandoci, aiuterete voi stessi". Il premier britannico Boris Johnson si è detto d'accordo: "Bisogna fare di più per proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti di artiglieria e aviazione" ha spiegato, ipotizzando l'invio di sistemi anti-missile o anti-aerei.