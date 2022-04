Ucraina, Zelensky: i russi pronti a sferrare potenti attacchi a sud e nel Donbass

Le forze russe si stanno raggruppando e sono pronte a sferrare "possenti attacchi" contro il Donbass e il sud dell'Ucraina, compresa Mariupol.

E' l'Sos lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video rilasciato durante la notte. "Fa parte della loro tattica. Sappiamo che si allontanano dalle zone dove li stiamo battendo per concentrarsi su altre molto importanti...dove per noi può essere più difficile", ha detto Zelensky.