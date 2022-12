Ucraina, Zelensky diffonde discorso preparato per i Mondiali

Zelensky ha pubblicato su Instagram un discorso pensato per la finale dei Mondiale in Qatar, che aveva chiesto alla Fifa di pronunciare, ottenendo però un rifiuto.

Allora il presidente ucraino ha deciso di diffondere il suo messaggio postandolo sui social. "Abbiamo offerto la formula della pace al mondo, perché non ci sono campioni in guerra e non ci può essere un pareggio. La Coppa del Mondo, ma non la Guerra Mondiale è possibile. Assistiamo insieme alla finale e alla fine della guerra", dice Zelensky nel video.