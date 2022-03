Ucraina, Zelensky: da inizio guerra uccisi quasi 6mila soldati russi

Quasi 6mila soldati russi sono stati dall'inizio del conflitto in Ucraina, giunto al settimo giorno.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram. Il leader ucraino ha sottolineato inoltre come la Russia non possa vincere questa guerra con "bombe, attacchi e razzi".