Ucraina, Zelensky contro Germania e Ungheria: bloccano embargo energia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca i Paesi europei che continuano ad acquistare petrolio dalla Russia.

"Sono soldi sporchi del sangue di altre persone", ha detto in un'intervista alla Bbc. Zelensky ha chiamato in causa soprattutto la Germania e l'Ungheria, accusandole di bloccare gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia, da cui Mosca dovrebbe guadagnare nel 2022 oltre 300 miliardi di dollari.