Ucraina, Zelensky: "Ci servono iniziative forti da parte della Nato"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha invitato la Nato a fare di più e ha sottolineato che Kiev ha bisogno di "iniziative potenti" mentre cerca di aderire all'alleanza militare.

Parlando a Leopoli, Zelensky ha detto: "Per oggi, il solo sostegno all'Ucraina da parte dei colleghi della Nato e il sostegno sotto forma di retorica sulle porte aperte non sono sufficienti per l'Ucraina. Ossia, non è abbastanza per motivare il nostro Stato e i nostri soldati".