Ucraina, Zelenska: cedere territori non porrebbe fine a guerra

Concedere territorio alla Russia non porrebbe fine all'invasione del presidente Vladimir Putin.

Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska, in un'intervista con Abc News. "Anche se concedessimo i nostri territori, l'aggressore non si fermerebbe a questo, continuerebbe a premere, lanciando sempre piu' attacchi contro il nostro Paese", ha aggiunto Zelenska.