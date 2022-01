Ucraina, von der Leyen: soluzione crisi deve passare per l'Europa

Ansa

"Qualsiasi soluzione deve passare per l'Europa". Lo sostiene il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in merito alla crisi in Ucraina e al dialogo diretto tra Usa e Russia. "Tutta la situazione geopolitica della regione impone che l'Unione europea possa proporre la propria visione insieme alle parti interessate", precisa.