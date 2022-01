Ucraina: via libera a Paesi baltici per fornire armi americane a Kiev

Afp

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a tre membri baltici della Nato per inviare armi di fabbricazione americana in Ucraina, nell'ambito della minaccia di offensiva da parte delle forze militari russe. Lo riportano funzionari statunitensi citati dal Wall Street Journal. La decisione consentirà a Estonia, Lituania e Lettonia di inviare armi anticarro Javelin e sistemi di difesa aerea Stinger per le forze ucraine.