Ucraina, Usa sanziona due deputati accusati di lavorare per agenti russi

ansa

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro quattro ucraini accusati di lavorare con i servizi segreti russi. Due di essi sono deputati in carica, Taras Kozak e Oleg Volochi, finiti nella blacklist per la loro "attività destabilizzante" in Ucraina. Sono accusati di essere stati incaricati di "reclutare ex e attuali dirigenti governativi per prepararsi a prendere il controllo del governo di Kiev e a mettere le mani anche sulle infrastrutture del Paese.