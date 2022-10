Ucraina, Usa dispiega divisione d'assalto in Romania

Sullo sfondo dell'invasione dell'Ucraina, tra Usa e Russia si alza ulteriormente la tensione.

La 101esima divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto di elite dell'esercito statunitense, è stata infatti dispiegata in Europa, per l'esattezza in Romania, per la prima volta in 80 anni. Lo riferisce la Cbs. Si tratta di una unità di fanteria leggera, soprannominata "Screaming Eagle" (aquile urlanti), addestrata per essere impiegata in qualsiasi campo di battaglia del mondo nel giro di ore.