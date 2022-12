Ucraina, per fonti della Casa Bianca "è possibile riconquistare la Crimea"

L'Ucraina ha le capacità militari per riconquistare la Crimea.

È quanto ha riferito un funzionario dell'Amministrazione Biden ad alcuni membri del Congresso, in un briefing che si è svolto a fine novembre. Lo riporta Nbc News. Da parte di alcuni funzionari, riferisce ancora l'emittente Usa, c'è la preoccupazione che un'offensiva militare su larga scala con obiettivo la penisola occupata possa spingere Vladimir Putin a impiegare armi nucleari. Nel corso del briefing con i membri del Congresso, il funzionario dell'Amministrazione ha anche riferito che, tuttavia, gli ucraini non hanno come obiettivo a breve termine la riconquista della Crimea e che un'offensiva militare sulla penisola non è imminente.