Ucraina, Usa e Gb: continueremo a fornire armi

L'Ucraina continuerà a ricevere armi da Stati Uniti e Gran Bretagna.

L'impegno congiunto per gli aiuti a Kiev è stato rimarcato in occasione dell'incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il Segretario per la Difesa britannico, Ben Wallace. Entrambi si sono detti d'accordo nel continuare a sostenere l'Ucraina fornendo assistenza alla sicurezza alle forze di Kiev.