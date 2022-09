Ucraina, Usa: "Diversi soldati russi si sono ritirati da Kharkiv"

Il Pentagono ha constatato che "diversi soldati russi" si sono ritirati dalla regione ucraina di Kharkiv.

Lo ha detto il portavoce del Dipartimento della Difesa americano, il generale Pat Ryder, aggiungendo: "Abbiamo visto un certo numero di forze di Mosca, specialmente nel nord-est, attraversare il confine per tornare in Russia. Tuttavia i soldati di Mosca si trovano ancora in massa in territorio ucraino".