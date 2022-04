Ucraina, Unicef: un quarto della popolazione è fuggito dalla propria casa

"Oltre 11 milioni di persone sono fuggite dalle loro case, quasi un quarto della popolazione totale".

Lo rende noto Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. "Esprimiamo grande preoccupazione per la sorte di bambini e bambine sotto assedio a Mariupol e Kharkiv mentre a oggi non abbiamo alcuna evidenza in merito ai numeri di bambini e bambine trasferiti in Russia", conclude.