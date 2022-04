Ucraina, Twitter annuncia misure per limitare l'impatto della propaganda russa

Twitter ha annunciato l'introduzione di misure che limiteranno l'impatto della propaganda ufficiale russa sull'Ucraina sul suo social network.

Gli account ufficiali russi non verranno più "raccomandati" agli utenti di Twitter su tutte le categorie dell'App, inclusa la ricerca, fa sapere la piattaforma in un comunicato. Twitter, come Facebook e Instagram, aveva già messo al bando i media ufficiali russi Rt e Soputnik, considerandoli fabbriche di "fake news".