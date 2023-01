Ucraina, Turchia: "Pronti a promuovere cessate il fuoco locali"

La Turchia ha detto di essere pronta a promuovere "cessate il fuoco locali" in Ucraina nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo di pace più completo.

Lo annuncia Ibrahim Kalin, uno stretto consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo lo stesso Kalin "né Mosca né Kiev sono in grado di vincere militarmente" la guerra e "alla fine dovranno negoziare per raggiungere un risultato accettabile" per le due parti.