Ucraina, Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro la Russia

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre persone e di nove entità legate all'annessione russa della Crimea e alle violazioni dei diritti umani nelle regioni ucraine controllate da Mosca. Tra i destinatari delle nuove misure americane, figurano Vladimir Zaritski, un ex comandante dell'artiglieria russa e fondatore di un'impresa che opera in Crimea, un ex agente dell'Fsb, e un viceministro di Lugansk.