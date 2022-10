Ucraina, le sirene d'allarme risuonano in tutto il Paese

In Ucraina le sirene d'allarme aereo risuonano in tutte le regioni.

Le autorità affermano che l'esercito russo sta lanciando missili e chiedono ai cittadini di andare nei rifugi: i raid aerei sono durati per più di un'ora in tutto il Paese. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad Andrey Raykovich scrive sui social che "il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi in tutte le regioni".