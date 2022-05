Ucraina, Scholz: "Putin non deve vincere e non vincerà"

"Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà".

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso pronunciato ad Amburgo. "Ne va della sovranità dell'Ucraina, della libertà del suo popolo, ma anche del futuro di qualsiasi ordine mondiale basato sulle regole", ha aggiunto. "Il mondo dopo questa guerra e questo attacco non sarà più lo stesso di prima, un semplice ritorno allo status quo ante non potrà esserci", ha detto ancora Scholz.