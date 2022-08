Ucraina, Scholz: "La Russia preparava l'invasione da uno o due anni"

La Russia ha preparato l'operazione speciale in Ucraina "uno o due anni prima dell'invasione".

È quanto sostiene il cancelliere tedesco Olaf Scholz, riferendo di aver parlato all'epoca col presidente russo Vladimir Putin: "Gli ho detto molto chiaramente che l'adesione dell'Ucraina alla Nato non era all'ordine del giorno neanche per i prossimi 30 anni. E ho deliberatamente fatto questa dichiarazione in pubblico, in modo che l'argomento non potesse diventare pretesto per scatenare una guerra".