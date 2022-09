Ucraina, Scholz-Erdogan: "Mosca interrompa la guerra e ritiri le truppe"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha incontrato in un colloquio bilaterale il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a New York, a margine del suo intervento all'Onu.

È quello che rende noto il portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit, in una nota. Tema dell'incontro la guerra in Ucraina. "I due leader hanno concordato sul fatto che la Russia debba archiviare la guerra senza indugio e ritirare completamente le truppe dall'Ucraina", si legge nella nota. Anche in questo contesto il cancelliere ha sottolineato che "referendum farsa non saranno accettabili" e dunque "non dovranno essere riconosciuti in alcun modo".