Ucraina, Save the Children: "A rischio 6,5 milioni di bambini"

Dopo "l'orrendo attacco" all'ospedale di Mariupol, dove un bambino è morto, la situazione dei 6,5 milioni di minori rimasti in Ucraina "è al limite".

L'allarme arriva da Save the Children, che calcola in "oltre un milione" i bimbi fuggiti nei Paesi limitrofi. "Altri 6,5 milioni sono ancora nelle città ucraine e cercano riparo in rifugi sotterranei, accompagnati costantemente dalla paura e rischiando ogni istante la propria vita. Mentre i bombardamenti continuano a intensificarsi, cibo, acqua pulita e medicine nel Paese scarseggiano e potrebbero essere presto inaccessibili per molti bambini e le loro famiglie".