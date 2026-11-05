Ucraina, droni russi su Kiev e Dnipro: almeno 4 feriti | Ucraina attacca raffineria Razyab: incendi e blackout

CAPITOLOKIev ha risposto con un massiccio attacco di droni contro la regione russa di Ryazan, che ha provocato incendi in diversi impianti industriali, interruzioni dell'energia elettrica e ha ferito una persona. Tra gli obiettivi anche una delle maggiori raffinerie petrolifere della Russia, gestita dal colosso statale Rosneft, dove sarebbe divampato un vasto incendio. Il governatore della regione, Pavel Malkov, ha confermato il raid: "La nostra regione è stata sottoposta a un massiccio attacco di droni. Incendi sono scoppiati sul territorio di impianti industriali a Ryazan". Le finestre di un edificio scolastico sarebbero andate in frantumi, costringendo alla sospensione delle lezioni. Danni sono stati segnalati anche ad abitazioni private nel distretto di Ryazan. La raffineria di Ryazan, situata circa 500 chilometri dal confine ucraino, ha una capacità di lavorazione di circa 17-18 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Produce benzina, gasolio, carburante per aerei e altri derivati petroliferi, rifornendo Mosca e diverse regioni della Russia centrale. Secondo il media russo Astra, lo stabilimento produce anche carburanti destinati alle forze armate.