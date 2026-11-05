Il conflitto russo-ucraino
Ucraina, droni russi su Kiev e Dnipro: almeno 4 feriti | Ucraina attacca raffineria Razyab: incendi e blackout
Raid russi devastano un deposito logistico a Bucha. La replica ucraina contro un grande impianto petrolifero che rifornisce l'esercito di Mosca
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Almeno quattro persone sono rimaste ferite in una nuova ondata di attacchi con droni russi contro le regioni di Dnipropetrovsk e Kiev, in Ucraina. Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno segnalato incendi in infrastrutture critiche, edifici residenziali e strutture logistiche. Nella regione di Dnipropetrovsk, le forze russe hanno preso di mira le città di Dnipro e Samar, ferendo tre persone e incendiando un'abitazione e diversi garage. Altri incendi sono scoppiati presso infrastrutture considerate critiche, dove sono intervenute le squadre dei servizi di emergenza per contenere le fiamme.
La situazione a Kiev
Nella regione di Kiev, un altro attacco ha colpito una struttura logistica nel distretto di Bucha provocando un vasto incendio. L'edificio colpito sembrerebbe essere un deposito di materiali da costruzione. Il Servizio statale ucraino per le emergenze ha confermato intorno alle 7 del mattino, ora locale, che l'attacco aveva interessato infrastrutture logistiche. Squadre di vigili del fuoco provenienti da Bucha e da altri distretti sono state mobilitate per spegnere l'incendio. Una persona è rimasta ferita, al momento non si registrano vittime.
CAPITOLOKIev ha risposto con un massiccio attacco di droni contro la regione russa di Ryazan, che ha provocato incendi in diversi impianti industriali, interruzioni dell'energia elettrica e ha ferito una persona. Tra gli obiettivi anche una delle maggiori raffinerie petrolifere della Russia, gestita dal colosso statale Rosneft, dove sarebbe divampato un vasto incendio. Il governatore della regione, Pavel Malkov, ha confermato il raid: "La nostra regione è stata sottoposta a un massiccio attacco di droni. Incendi sono scoppiati sul territorio di impianti industriali a Ryazan". Le finestre di un edificio scolastico sarebbero andate in frantumi, costringendo alla sospensione delle lezioni. Danni sono stati segnalati anche ad abitazioni private nel distretto di Ryazan. La raffineria di Ryazan, situata circa 500 chilometri dal confine ucraino, ha una capacità di lavorazione di circa 17-18 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Produce benzina, gasolio, carburante per aerei e altri derivati petroliferi, rifornendo Mosca e diverse regioni della Russia centrale. Secondo il media russo Astra, lo stabilimento produce anche carburanti destinati alle forze armate.