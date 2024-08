Ucraina: "Controlliamo mille chilometri quadrati di territorio russo" | Putin: "Kiev riceverà una degna risposta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 902. L'esercito ucraino afferma di controllare mille chilometri di territorio russo. Mentre prosegue l'incursione delle forze di Kiev nella regione di Kursk, il Cremlino ha incrementato la portata dell'evacuazione dei residenti, coinvolgendo anche un distretto della regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Secondo Putin, l'Ucraina ha attaccato il territorio russo "con l'aiuto dell'Occidente" allo scopo di migliorare la sua posizione in vista di futuri negoziati. E "riceverà una degna risposta". Intanto è stato "completamente spento" l'incendio scoppiato nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Arriva una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Italia e Svizzera, Tajani e Cassis: "Creare le migliori condizioni per un secondo Vertice sulla pace che veda la partecipazione delle parti inclusa la Russia e di tutti gli attori globali interessati".