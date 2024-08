Mosca reagisce all'avanzata ucraina a Kursk con le testate termobariche | Zelensky ammette: "Azioni per spingere la guerra in Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 900. Zelensky, per la prima volta, riconosce che l'Ucraina sta portando avanti operazioni per "spingere la guerra" in territorio russo. Intanto Mosca usa testate termobariche per fermare l'avanzata ucraina a Kursk: "Colpiti i mercenari ucraini". Secondo Mosca, Kiev minaccia la centrale nucleare. E la Bielorussia fa sapere di aver schierato i missili contro i droni di Kiev che hanno sorvolato i suoi cieli e che sono stati abbattuti: "Da loro in atto una provocazione". Secondo l'Onu, il mese di luglio 2024 ha registrato il maggior numero di vittime civili ucraine dall'ottobre 2022, con un totale di 219 morti.