La guerra in Ucraina giunge al giorno 897. Kiev si lancia al contrattacco nella regione russa di Kursk. Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, sostiene che quasi mille soldati ucraini abbiano preso parte al tentativo di controffensiva e che l'attacco sia stato fermato dalle truppe di Mosca. L'Ucraina ha poi ordinato l'evacuazione di 6mila persone dalle aree vicine a Kursk. Putin ha definito il blitz una "provocazione su larga scala". Il presidente ucraino Zelensky ha firmato le leggi che prolungano la legge marziale e il periodo di mobilitazione generale per 90 giorni, fino al 9 novembre. Mosca ha anche poi accusato l'Ucraina di aver aperto "un secondo fronte" in Africa sostenendo "gruppi terroristici", pochi giorni dopo che i mercenari russi del Gruppo Wagner e l'esercito maliano hanno subìto pesanti perdite per mano di separatisti e jihadisti nel nord del Mali.