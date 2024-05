La guerra in Ucraina giunge al giorno 828. Anche la Germania autorizza gli ucraini a difendersi dagli attacchi russi "anche con le armi consegnate". Stesse dichiarazioni erano state rilasciate in precedenza anche dai governi danese, polacco e finlandese. Ci saranno "serie conseguenze", ha detto Vladimir Putin. Secondo Politico, Joe Biden ha "segretamente" autorizzato Kiev a colpire in territorio russo con armi fornite dagli Usa, ma solo nell'area confinante con Kharkiv e non a lungo raggio. Il ministro degli Esteri Tajani: "Siamo pronti a inviare altre armi ma è importante usarle dentro l'Ucraina per la difesa". Crosetto: "Ogni Stato ha le sue leggi, la sua Costituzione. La nostra Costituzione ci impedisce l'utilizzo di armi in Russia". La Turchia si oppone al coinvolgimento dell'Alleanza atlantica nella guerra in Ucraina. Intanto, Mosca e Kiev si sono scambiate 75 prigionieri per parte, grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti.