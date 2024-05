Ucraina, ancora attacchi russi su Kharkiv | Zelensky: "È parte di un'offensiva più ampia" | Usa: "Non incoraggiamo raid in Russia con armi nostre"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 815.

La Russia prosegue i suoi attacchi nell'oblast di Kharkiv e a Vovchansk, provocando vittime fra i civili. Per Zelensky si tratta della prima ondata di un'offensiva più ampia. Gli Usa fanno sapere a Kiev che "non incoraggiano né facilitano attacchi in territorio russo usando sistemi bellici forniti dall'Occidente". Il presidente cinese Xi Jinping dopo l'incontro con Putin ha detto: "Sosteniamo una conferenza di pace riconosciuta da Mosca e Kiev". E il leader del Cremlino ha dichiarato di avere discusso con lui di una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi. Ma il presidente ucraino boccia del tutto la tregua olimpica: "Chi registrerà che durante il cessate il fuoco le loro forze non si avvicineranno a noi? Un cessate il fuoco non impedisce ai mezzi militari di avvicinarsi e poi lanciare un'offensiva. A me sembra una storia morta". L'Ue, intanto, vara sanzioni ad altre quattro testate russe accusate di sostenere il Cremlino.