Ucraina, il Pentagono valuta di prelevare dalle sue scorte le armi per Kiev | Usa: "Sugli asset russi decisione sovrana dei Paesi"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 738.

Il Pentagono ribadisce che stanziare i fondi per il Paese invaso è "cruciale" perché "se Kiev perde, la Nato dovrà combattere contro la Russia". La Difesa americana valuta inoltre se attingere dalle sue scorte per fornire armi e munizioni all'Ucraina, dal momento che "non ha più fondi a disposizione". Gli Usa si dicono poi favorevoli a un utilizzo degli asset russi congelati a favore dell'Ucraina, ma "ogni nazione deve decidere per se stessa, è una decisione sovrana". Intanto la Russia fa sapere che è riuscito il lancio del missile balistico nucleare intercontinentale Yars. Putin, nel suo discorso alla nazione, afferma: "Tutto quello che l'Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all'annientamento della civiltà".